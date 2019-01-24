إشادة كبيرة بعد تبرع المدرب السعودي فهد الغربي بإحدى كليتيه لأحد لاعبيه

نال فهد الغربي، مدرب فريق الشباب بجبة، أحد أندية الدرجة الثالثة بالدوري السعودي، إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر تبرعه بإحدى كليتيه للاعب بفريقه؛ لإنقاذ حياته.

وكان يوسف الشمري، لاعب فريق درجة الشباب بنادي جبة، يعاني من فشل كلوي؛ مما دفعه إلى الانقطاع عن تدريبات الفريق، ليقوم المدرب بالتبرع بإحدى كليتيه له، في موقف إنساني نادر.

في موقف انساني ونبيل اجرى اليوم مدرب شباب نادي #جبه الكابتن فهد الغربي عملية تبرع بكليته لأحد لاعبيه نسال الله له الشفاء العاجل وان يكتب هذا العمل في موازين حسناته . pic.twitter.com/ZOtpf0B1pm — نادي #جبة الرياضي (@clubjubbah1) January 24, 2019

وحظي هذا الموقف بتفاعل كبير، وأثنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على المدرب، معتبرًا ما قام به عملًا إنسانيًا نبيلًا.

وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “ما قام به مدرب فريق شباب جبة، الكابتن فهد الغربي، بتبرعه بكليته لأحد لاعبي فريقه، موقف إنساني ونبيل.. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وشكرًا أخي فهد لهذا الموقف الإنساني الذي لا يستغرب منك”.