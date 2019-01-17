إيفان سانتيني هداف أندرلخت مطلوب في الدوري السعودي.. لأي ناد؟

كشفت تقارير صحفية، أن المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني، مهاجم أندرلخت البلجيكي قد تلقى عرضًا ضخمًا للانتقال لأحد أندية الدوري السعودي وأنه بصدد الموافقة على الانتقال.

وبحسب ما نقلت صحيفة “dhnet” البلجيكية فإن إدارة أندرلخت لن تمانع في انتقال اللاعب لخوض تجربة جديدة له في السعودية في حال رغب اللاعب في ذلك.

اللاعب انضم لناديه الحالي منذ 6 أشهر فقط حيث يبلغ من العمر 30 عامًا، وسبق له الاحتراف في أندية ستاندرلييج وأندرلخت البلجيكيين وكان الفرنسي.

مصادر “إرم نيوز” كشفت أن ناديي الشباب والوحدة هما من يبحثان ضم اللاعب بعد تعثر انضمام المغربي خالد بوطيب للنادي المكي واختياره الانضمام للزمالك، كما أن الناديين يسعيان أيضًا للتعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الهلال المعار لنيس الفرنسي بنظام الإعارة.