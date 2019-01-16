نادي الهلال السعودي يسعى لضم أدريانو لاعب برشلونة السابق

أشارت تقارير إعلامية تركية إلى أن البرازيلي أدريانو لاعب وسط بشكيتاش التركي تلقى عرضًا من الهلال السعودي لينضم لحامل لقب الدوري.

ويعاني بشكيتاش من أزمة مالية ويسعى للتخلص من لاعب برشلونة السابق صاحب الخبرة الكبيرة والذي يحصل على راتب ضخم.

واعترف سينول غونيس المدير الفني لبشكيتاش بالمفاوضات الجارية بين النادي والهلال ولا يمانع في رحيل اللاعب البالغ عمره 34 عامًا.

وانضم البرازيلي الذي يمكنه اللعب في مراكز الوسط والدفاع إلى بشكيتاش عام 2016 قادمًا من برشلونة وفي حال انضمامه للهلال سيصبح ثالث لاعب في صفوف “الزعيم” الذي يسبق له اللعب للنادي الكتالوني بعد الإسبانيين ألبرتو بوتيا وجوناثان سوريانو.