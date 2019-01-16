حقيقة مفاوضات جوناثان سوريانو مهاجم الهلال السعودي مع نادي برشلونة

نفى الإسباني جوناثان سوريانو مهاجم الهلال السعودي الجديد اتصال أي من إدارة برشلونة به للتعاقد معه عقب رحيل منير الحدادي، مؤكدًا أنه مستقر في الهلال.

وكان الهلال قد أعلن عن تعاقده مع سوريانو (33 عامًا) أواخر الشهر الماضي بعقد يمتد لعام ونصف العام، بعد أن اجتاز الأخير الاختبارات الطبية والفحوص البدنية، وتم قيده في كشوفات الفريق الأول.

وسبق لسوريانو اللعب في أندية برشلونة وإسبانيول وألميريا، بالإضافة إلى أندية في دوري الدرجة الثانية الإسبانية، قبل أن يذهب إلى نادي سالزبورغ النمساوي، ثم الدوري الصيني ومنه إلى الهلال في صفقة انتقال حر.

مع سعي برشلونة للجمع بين الألقاب الثلاثة (الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا)، فإنه يبدو في حاجة ماسّة لضم مهاجم إضافي للحيلولة دون أن يعاني ليونيل ميسي أو لويس سواريز من إجهاد وكلاهما يبلغ من العمر 31 عامًا.

وقال سوريانو لصحيفة “سبورت” الرياضية الصادرة في برشلونة: “ليس من السهل التكيف مع برشلونة، في النهاية يعتمد الأمر على ثقة المدرب. يجب أن يمتلك لاعب كرة القدم الجديد أفكارًا واضحة، الأمر الذي سيستغرق بضع دقائق؛ لأنه يجب أن يتخلى عما سبق، وهذا ليس بالأمر السهل”.

“أفضل مهاجم صريح في العالم حاليًا هو لويس سواريز ولا يوجد مثله، وأي مقارنة معه ستكون دائمًا صعبة، لم يتصل بي أحد من برشلونة قبل التعاقد مع الهلال.. الأمور مستقرة بالنسبة لي”.