تعقد أزمة نقل مباريات نادي النصر السعودي إلى ملعب الهلال

يتطلب نقل مباريات نادي النصر السعودي إلى ملعب جامعة الملك سعود موافقة نادي الهلال بحسب تقرير نشرته صحيفة الرياضية بناء على مصدر من شركة “صلة” التي ترعى زعيم الأندية السعودية.

كان قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أشار إلى إمكانية نقل مباريات نادي النصر إلى ملعب جامعة الملك سعود بسبب أزمة الملاعب التي ضربت العاصمة السعودية الرياض.

وشكلت هيئة الرياضة السعودية لجنة، نتجت عنها إقالة مسؤولين عن صيانة ملعب الدرة الذي تقام عليه مباريات النصر.

وهدّد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر ، المسؤولين في اتحاد الكرة بتصعيد شكواه إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، بسبب ما أسماه “عدم تكافؤ الفرص”.

وقال آل سويلم في تغريدة له على موقع “تويتر”:”إدارة نادي النصر تطالب بإيجاد حلٍ يكفل عدالة المنافسة، ويمنحنا حق تساوي الفرص”.

وأضاف:”لن نسكت، ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعّد الموضوع لسمو رئيس الهيئة، وسنطالب بحقوق نادي النصر كاملة، وهذه أمانة في أعناقنا أمام جماهير النادي العريضة”.

ورد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال على تصريحات رئيس اتحاد الكرة السعودي بالقول إن ملعب جامعة الملك سعود “خاص بنادي الهلال فقط” في إشارة لرفضه احتضان مباريات النصر.

ويرفض نادي النصر تأجيل مبارياته لحين صيانة ملعب الدرة، أو نقلها إلى خارج الرياض.