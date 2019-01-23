رئيس نادي النصر السعودي يهدّد مسؤولي اتحاد الكرة بشكواهم لرئيس هيئة الرياضة (صورة)

هدّد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي، المسؤولين في اتحاد الكرة بتصعيد شكواه إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، بسبب ما أسماه “عدم تكافؤ الفرص”.

وقال آل سويلم في تغريدة له على موقع “تويتر”:”إدارة نادي النصر تطالب بإيجاد حلٍ يكفل عدالة المنافسة، ويمنحنا حق تساوي الفرص”.

وأضاف:”لن نسكت، ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعّد الموضوع لسمو رئيس الهيئة، وسنطالب بحقوق نادي النصر كاملة، وهذه أمانة في أعناقنا أمام جماهير النادي العريضة”.

إدارة نادي النصر تطالب بإيجاد حلٍ يكفل عدالة المنافسة، ويمنحنا حق تساوي الفرص، ولن نسكت، ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعّد الموضوع لسمو رئيس الهيئة، وسنطالب بحقوق نادي النصر كاملة، وهذه أمانة في أعناقنا أمام جماهير النادي العريضة. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢٣ يناير ٢٠١٩

يذكر أن سعود آل سويلم، قد طالب من قبل بنقل مباريات فريقه من ملعب الدرة “الملك فهد الدولي”، إلى استاد عبدالرحمن بن سعود، الخاص بـ”العالمي”.

وقال سويلم:”لفترة طويلة لم تُلعب أي مباراة في الدرة، وما شاهده الجميع اليوم من سوء أرضية الملعب يجعلنا نتساءل: هل انتهت الإصلاحات المنتظرة، وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية؟”.