موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

يلاقي النادي الأهلي منافسه الوحدة الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة الساعة 20:05 بتوقيت مكة المكرمة، 19:05 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي والوحدة على قناتي KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD.

وفاز الأهلي في 4 من آخر 5 مباريات رسمية أمام الوحدة، بينها الفوز 4/0 في نوفمبر 2016، وكانت جميعها في الدوري السعودي.

والأهلي هو أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، برصيد 13 لقبًا، آخرها العام 2016، في حين أحرز الوحدة اللقب مرتين عامي 1975، و1966.

وتأهلت أندية النصر والهلال والاتحاد وباطن والجيل إلى دور الـ8، في حين تستكمل مباريات دور الـ16 بمواجهة الأهلي مع الوحدة، والقيصومة مع الاتفاق، والتعاون مع الشباب.

ويتصدر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر صدارة هدافي البطولة بـ11 هدفًا، ثم بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال بـ7 أهداف.