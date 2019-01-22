النادي الأهلي السعودي يضم عبدالعزيز الشهراني لاعب ضمك لـ4 سنوات قادمة (صور)

نجحت إدارة النادي الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، في التوقيع مع لاعب خط وسط فريق ضمك عبدالعزيز الشهراني (23 سنة) في عقد يمتد حتى2023م.

وكان المركز الإعلامي بالنادي الأهلي قد أعلن ذلك عبر تغريدة في حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أعلنت إدارة نادي ضمك موافقتها على انتقال عبدالعزيز الشهراني إلى النادي الأهلي.

وكتب نادي ضمك “تغريدة” عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قال فيها: ” وافقت ادارة نادي ضمك على انتقال اللاعب عبدالعزيز الشهراني لنادي الاهلي متمنين له التوفيق والنجاح”.