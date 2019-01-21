أهداف مباراة الهلال والفيصلي.. الزعيم يتأخر 1/2 (فيديو)

تقدم روجيريو دي أسيس كوتينيو بالهدف الأول في المباراة التي تجمع الفيصلي مع الهلال في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف روجيريو دي أسيس كوتينيو في الدقيقة الثانية من تسديدة رائعة.

لكن بافيتيمبي غوميز تعادل للهلال في الدقيقة 19.

قبل أن يتقدم روجيريو دي اسيس كوتينيو للفيصلي مجددًا.