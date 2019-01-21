ناديا النصر والاتحاد يبلغان ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

ناديا النصر والاتحاد يبلغان ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

بلغ ناديا النصر والاتحاد دور الـ 8 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على الفيحاء والتقدم على الترتيب.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، واكتسح النصر منافسه الفيحاء بسداسية، سجلها جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 52، في حين سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله 4 أهداف (سوبرهاتريك)، في الدقائق 56، و59، و72، و81، وفهد محمد الجميعة في الدقيقة 86.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول بثلاثية ليفوز 3/0 على التقدم.

وسجل أهداف الاتحاد عبدالله العمار في الدقيقة الثانية، وروماريو ريكاردو دا سيلفافي الدقيقتين 35 و42.

والاتحاد هو حامل لقب نسخة العام الماضي، بعد أن فاز 3/1 على الفيصلي.

وفي وقت لاحق يلعب الهلال مع الفيصلي.

علمًا أن الأهلي يلعب مع الوحدة والشباب مع التعاون الإثنين.

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