ناديا النصر والاتحاد يبلغان ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

بلغ ناديا النصر والاتحاد دور الـ 8 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على الفيحاء والتقدم على الترتيب.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، واكتسح النصر منافسه الفيحاء بسداسية، سجلها جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 52، في حين سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله 4 أهداف (سوبرهاتريك)، في الدقائق 56، و59، و72، و81، وفهد محمد الجميعة في الدقيقة 86.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول بثلاثية ليفوز 3/0 على التقدم.

وسجل أهداف الاتحاد عبدالله العمار في الدقيقة الثانية، وروماريو ريكاردو دا سيلفافي الدقيقتين 35 و42.

والاتحاد هو حامل لقب نسخة العام الماضي، بعد أن فاز 3/1 على الفيصلي.

وفي وقت لاحق يلعب الهلال مع الفيصلي.

علمًا أن الأهلي يلعب مع الوحدة والشباب مع التعاون الإثنين.

الهدف الثاني لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 56

الفيحاء 0 : 2 النصر

⁧#الفيحاء_النصر⁩

⁧#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/tEwITgiYc5 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 60

الفيحاء 0 : 3 النصر

⁧#الفيحاء_النصر⁩

⁧#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/VjppCuHGZN — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩

الهدف الرابع لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 74

الفيحاء 0 : 4 النصر

⁧#الفيحاء_النصر⁩

⁧#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/mLIA5rRr8w — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩

الهدف الخامس لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 80

الفيحاء 0 : 5 النصر

⁧#الفيحاء_النصر⁩

⁧#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/qM81jMySv1 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩

الهدف السادس لنادي ⁧#النصر⁩ سجله اللاعب فهد الجميعة في الدقيقة 86

الفيحاء 0 : 6 النصر

⁧#الفيحاء_النصر⁩

⁧#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/rbxlSMwEvj — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩

الهدف الاول لنادي الاتحاد سجله اللاعب عبدالله العمار في الدقيقة 2

التقدم 0 : 1 الاتحاد ⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Js1Um4KF2h — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو في الدقيقة 35

التقدم 0 : 2 الاتحاد ⁧#التقدم_الاتحاد⁩

⁧#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/HPpF6vX71G — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ يناير ٢٠١٩