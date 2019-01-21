هدف مباراة السعودية واليابان.. تاكيهيرو يضع “الساموراي” في المقدمة (فيديو)

سجل تاكيهيرو تومياسو الهدف الأول لمنتخب اليابان في شباك نظيره السعودي، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الشارقة، في دور الـ16 لكأس آسيا 2019.

وجاء الهدف في الدقيقة 20 من تاكيهيرو تومياسو بمساعدة غاكو شيباساكي في وسط يسار المرمى.

هدف ⚽️ الدفاع السعودي يعاني والياباني تومياسو يسجل الأول من رأسية بعد ركلة ركنية. السعودية 0 اليابان 1#beINAFC pic.twitter.com/AgMwYO55aw — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 21, 2019

ويدخل الساموراي لقاء اليوم وفي جعبته أربعة ألقاب باعتباره الأكثر تتويجًا باللقب في منافسات آسيا، ويطمح للتأهل وزيادة الغلة، وهو أمر لن يحدث إلا بتجاوز الأخضر.

من جهته، لا يبتعد المنتخب السعودي كثيرًا عن اليابان، إذ يحمل في رصيده ثلاثة ألقاب كان آخرها في 1996، ويسعى إلى تحقيق طموح جمهوره، بإقصاء اليابان والزحف نحو تاج القارة الصفراء.

وحققت السعودية بإشراف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بداية واعدة في البطولة الحالية، إذ تأهل الأخضر إلى ثُمن النهائي بعد حلوله ثانيًا في المجموعة الخامسة بعد قطر برصيد ست نقاط جمعها من الفوز على كوريا الشمالية (4 ـ 0)، ولبنان (2 ـ 0).

في المقابل، حصدت اليابان العلامة الكاملة في المجموعة السادسة، وتصدرتها بعد انتصارات غير مقنعة ومحظوظة إلى حدٍّ ما على تركمانستان (3 – 2) وعُمان (1 – 0) وأوزبكستان (2 – 1).