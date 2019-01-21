كل ما تريد معرفته عن مباراة اليابان والسعودية اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019؟

تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى ملعب نادي الشارقة الإماراتي لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره الياباني ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وصعدت 3 منتخبات إلى ثمن نهائي بطولة كأس آسيا هي فيتنام بعد الإطاحة بالأردن والصين بعد عبور تايلاند وإيران بعد تخطي عقبة عمان.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير الآتي جميع الأمور المتعلقة بمواجهة اليابان والسعودية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 14:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الـ 15:00 عصراً بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الشارقة.. ويدير اللقاء الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف.

تذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 والكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان 11 مرة، وتفوق المنتخب الياباني بعد أن فاز 6 مرات مقابل 4 انتصارات للسعودية وتعادل وحيد بين المنتخبين.

بدأت اللقاءات في دورة الألعاب الآسيوية 1990 وفاز الأخضر بثنائية دون رد وفي كأس آسيا 1992 فاز محاربو الساموراي بهدف نظيف سجله تاكويا تاكاجي في اللقاء النهائي ليحسم المنتخب الياباني اللقب.

وفي تصفيات مونديال 1994، تعادل المنتخبان دون أهداف وتقابلا مرتين في كأس آسيا 2000 وفاز اليابان برباعية مقابل هدف في دور المجموعات ثم كرر تفوقه في النهائي بهدف نظيف.

وفي تصفيات كأس آسيا 2007، فاز المنتخب الياباني على أرضه بنتيجة 3-1 وفاز الأخضر بهدف في ملعبه.. وفي نصف نهائي كأس آسيا 2007 فاز الأخضر بنتيجة 3-2 وفي كأس آسيا 2011 فاز المنتخب الياباني بخماسية دون رد وهي أكبر نتيجة في تاريخ لقاءات الفريقين.

وفي تصفيات مونديال 2018، فاز المنتخب الياباني بنتيجة 2-1 وفاز الأخضر على أرضه بهدف تاريخي للاعب فهد المولد صعد به لبطولة كأس العالم.

مشوار المنتخبين

احتل المنتخب الياباني صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على أوزبكستان بنتيجة 2-1 وعمان بنتيجة 1-0 وتركمانستان بنتيجة 3-2.

واحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعد الفوز برباعية دون رد على كوريا الشمالية وعلى لبنان بثنائية نظيفة ثم الخسارة أمام قطر بثنائية دون رد.

وتوج منتخب السعودية 3 مرات بلقب كأس الأمم الآسيوية في نسخ 1984 و1988 و1996 وحل وصيفاً 3 مرات في نسخ 1992 و2000 و2007 وودع دور المجموعات في نسخ 2004 و2011 و2015.

وتوج منتخب اليابان 4 مرات باللقب الآسيوي في نسخ 1992 و2000 و2004 و2011 واحتل المركز الرابع في نسخة 2007 وودع ربع النهائي في نسختي 1996 و2015 وودع دور المجموعات في نسخة 1988.

بيتزي وانتفاضة الأخضر

يسعى المنتخب السعودي لانتفاضة بعد الهزيمة الأخيرة أمام قطر بثنائية دون رد والتأهل لدور الثمانية والإطاحة بمنافس قوي بقيمة اليابان في طريق استعادة اللقب الآسيوي الغائب منذ عام 1996.

يعتمد المنتخب السعودي على طريقة 4-2-3-1 بوجود حارس المرمى محمد العويس وأمامه رباعي الدفاع علي آل بليهي ومحمد آل فتيل ومحمد البريك وياسر الشهراني بينما يقود خط الوسط عبد الله عطيف ومن المرجح أن يعود حسين المقهوي كلاعب ارتكاز إضافي بجوار عطيف بدلاً من التحرر الهجومي ويلعب دور صانع الألعاب عبد العزيز البيشي أو يحيى الشهري.

ويعول المدرب الإسباني خوان أنتونيو بيتزي، المدير الفني، على مهارة وسرعة ثلاثي الهجوم وتبادلهم الأدوار بوجود سالم الدوسري وهتان باهبري وفهد المولد.

وأكد مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن المنتخب السعودي عليه أن يغلق المساحات ولا يترك فرصة للمنتخب الياباني للاستفادة من سرعاته وتنظيمه.

وأوضح أن المنتخب السعودي يعاني هجوميًّا في إنهاء الهجمات رغم تسجيله 6 أهداف، ولكن المباريات الكبرى تحتاج لاستغلال أنصاف الفرص وهو أمر مهم للغاية في لقاء اليابان.

اليابان وسلاح الماضي

يتسلح المنتخب الياباني بتفوقه الدائم في لقاءات المنتخبين في بطولة آسيا تحديداً فلم يفز الأخضر على اليابان خلال 5 مواجهات بالبطولة القارية سوى لقاء وحيد فقط في نصف نهائي أمم آسيا 2007.

ويقود منتخب اليابان مدربه الوطني هاجيمي مورياسو، ويعتمد محاربو الساموراي على حارسه شويتسي جوندا ويقود الدفاع مايا يوشيدا لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي وتومواكي ماكينو وهيروكي ساكاي ظهير أيمن مارسيليا الفرنسي ويوتو ناجاتومو ظهير أيسر غالطة سراي التركي في الخط الخلفي.

يلعب منتخب اليابان بمتوسط ارتكاز وهو تاكيميرو تومياسو، وبجواره جاكو شيباساكي لاعب وسط خيتافي الإسباني، مع الجناح السريع ريتسو دوان وجينكي هاراغوتشي مع دور صانع الألعاب الموهوب تاكومي ميناموني والمهاجم يوبا أوساكو، لاعب فيردر بريمن الألماني.