تعثّر مفاوضات انتقال بابو غوميز إلى نادي الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أن مفاوضاتها مع الأرجنتيني بابو غوميز تعثرت بسبب رفض إدارة أتلانتا انتقال اللاعب.

وكانت إدارة النادي الإيطالي قد اشترطت نحو 18 مليون يورو لها وللاعب، فيما عرض الهلال نحو 15 مليون يورو فقط.

ودشَّنت جماهير النصر المنافسة للهلال “هاشتاغ” بعنوان: “سحبة بابو غوميز على الهلال”، مبدية سخريتها من فشل المفاوضات، ورفض اللاعب الانتقال.

وضمت إدارة الهلال حتى الآن المهاجم الإسباني يوريانو، والمدافع الإسترالي ديغينيك، وتنوي التعاقد مع صانع لعب بدلًا من الإماراتي عموري الذي تعرَّض لإصابة الرباط الصليبي.