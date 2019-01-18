عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي على رادار العين الإماراتي 

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال، عن اهتمام العين الإماراتي بضم عمر خربين، محترف الفريق السعودي.

وبحسب المصادر، فإن إدارة العين تقدمت بطلب لشراء عقد اللاعب من الإدارة الهلالية أو السماح باستعارته لنهاية الموسم، مع وضع بند أولوية الشراء.

ويعد خربين الحاصل على لقب أفضل لاعب في آسيا عام 2017، بعيدًا عن الاستمرار في الهلال؛ بسبب تواجد المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، الذي يرى أن اللاعب لا يخدم خطته.

ونجح الهلال بالفعل في ضم اللاعب الإسباني غوناثان سوريانو، كما أن هناك مفاوضات لضم الأرجنتيني أليخاندرو غوميز، إذ من المنتظر أن يكون الثنائي بدلًا من عمر خربين وغيلمن ريفاس.

وكان اللاعب السوري أكد اقترابه بالعودة من جديد إلى دوري الخليج العربي، حيث يدرس حاليًا عرضًا من أحد الأندية الإماراتية قبل اتخاذ قراره النهائي.

وكشف خربين في حديث سابق لصحيفة “البيان”، أن لديه عرضًا من نادٍ إماراتي، لكنه لم يتخذ قراره، مؤكدًا تحديد وجهته قريبًا.

ورد المهاجم السوري على الأنباء التي ترددت، الفترة الماضية، عن اقترابه من نادي الوحدة بالقول، إنه لا يستطيع كشف اسم النادي حاليًا، لكنه شدد على وجود عرض من أحد الأندية.

وأظهر عمر خربين تحفظًا واضحًا في الحديث حول وجهته الجديدة، وكذلك عن النتائج السلبية التي خرج بها منتخب بلاده من المرحلة الأولى لبطولة كأس آسيا 2019، بعد أن غادر المنافسة برصيد نقطة واحدة.