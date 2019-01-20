بيتزي قبل مباراة السعودية واليابان.. المواجهة أمام الساموراي حياة أو موت

أكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية جميع عناصر الأخضر لمواجهة اليابان، غدًا الإثنين، في دور الـ16 لبطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وأعلن بيتزي جاهزية الثنائي ياسر الشهراني وعمر هوساوي، لكنه رفض الكشف عن الأسماء التي ستشارك، قائلًا: “بإمكانكم مشاهدة القائمة غدًا”.

وقال بيتزي: “طموحنا عالٍ جدًا في هذه المباراة، وأنا سعيد جدًا لوصولنا إلى هذا الدور، لكن بالتأكيد لدينا طموح الوصول إلى أدوار متقدمة والفوز بالكأس”.

وأوضح المدير الفني للمنتخب السعودي، “مواجهة اليابان فرصة جيدة لتحقيق ما نريد تحقيقه، ونحن تركنا المباريات الماضية خلف ظهرنا، والمواجهة القادمة بالنسبة لنا حياة أو موت، والخاسر سيعود إلى بلاده”.

وأردف بيتزي “تابعت مباريات المنتخب الياباني في أكثر من بطولة، وبالتأكيد هو واحد من المنتخبات الكبرى في آسيا، لكنني أثق في قدرة فريقي على تجاوز مباراة الغد والفوز”.

وواصل “كل مباراة تختلف عن الأخرى، لذا دائمًا كل الاحتمالات مفتوحة ومتكافئة بين جميع المنتخبات، ونسبة فوزنا في كل مباراة نلعبها 50%، سواء كانت أمام اليابان أو غيره”.

وأكمل بقوله: “أعرف بكل دقة تاريخ المواجهات السابقة أمام اليابان، ومنها تلك التي أسعدت الشعب السعودي بأكمله حينما تأهل إلى نهائيات كأس العالم، لكننا الآن في وضعية مختلفة، ولا يمكن أن نركن إلى الماضي”.

وقال بيتزي في رسالة للجماهير السعودية: “التزامنا تجاه الجماهير والجميع بأننا سنبذل أقصى ما نملك لإسعادهم، وأن نحتفل سويًا بعد مباراة الغد”.