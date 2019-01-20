موعد مباراة السعودية ضد اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا‎

يواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني، مساء غد الإثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة حاليًا بالإمارات.

وتوج المنتخب السعودي بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة، كان آخرها عندما استضافت الإمارات البطولة أيضًا وذلك في 1996.

ومنذ ذلك الحين، توج المنتخب الياباني بثلاثة من ألقابه الأربعة في البطولة، وذلك في النسخ الخمس الماضية، فيما كان اللقب الأول للفريق في 1992.

وكان المنتخب السعودي صعد لدور الـ 16 بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته (المجموعة الخامسة) التي كانت تضم قطر ولبنان وكوريا الشمالية، وحصوله على 6 نقاط نظير الفوز على كوريا الشمالية ولبنان 4-0 و2-0، وخسارته في الجولة الثالثة من قطر بثنائية نظيفة، وضعته في مواجهة صاحب المركز الأول من المجموعة السادسة، وهو المنتخب الياباني الذي فاز بجميع لقاءاته في مجموعته التي ضمت أوزبكستان وعمان وتركمانستان.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ينطلق اللقاء، ظهر يوم الإثنين، في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة و3:00 عصرًا بتوقيت الإمارات، على استاد نادي الشارقة، وستذاع المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.