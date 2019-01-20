موعد مباراة السعودية ضد اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

سيكون أمام خوان أنطونيو بيتزي، مدرب السعودية، الكثير من العمل لإصلاح أخطاء فريقه الدفاعية قبل اختبار صعب جاء مبكرًا للغاية أمام اليابان في دور الـ16 لكأس آسيا 2019، غدًا الإثنين.

وقدم المنتخب السعودي، بطل آسيا ثلاث مرات، أداءً مقنعًا في فوزه على كوريا الشمالية ولبنان في أول مباراتين له في دور المجموعات، قبل أن يخسر 2-صفر أمام قطر في ختام الدور الأول، بعد سلسلة من الأخطاء الدفاعية الفادحة.

وتسبب حصوله على المركز الثاني في مجموعته في مواجهة مبكرة مع اليابان الفائزة باللقب القاري أربع مرات، وأحد المرشحين للتتويج في أول فبراير شباط في أبوظبي.

وقال بيتزي، مدرب تشيلي السابق، للصحفيين بعد الهزيمة أمام قطر، يوم الخميس الماضي: “علينا الآن بدء مرحلة جديدة وهي دور الستة عشر. نحن مستعدون مثل اليابان وأي فريق آخر تأهل لهذا الدور، وأعتقد أن علينا التعافي في الأيام المقبلة، وهذا سيسمح لنا بتقديم مباراة جيدة”.

وأضاف: “لم يكن من المفترض أن يظهر خط الدفاع بهذا الشكل.. أستطيع أن أؤكد لكم أن الدفاع لم يكن هو المشكلة الوحيدة”.

وجاء هدف قطر الأول الذي سجله المعز علي هداف البطولة من سوء فهم بين قلبي الدفاع محمد آل فتيل وعلي البليهي، الذي تسبب أيضًا في ركلة جزاء. وهزّ المعز الشباك مجددًا بضربة رأس وهو غير مراقب تمامًا خلال ركلة ركنية.

ويدرك بيتزي، الذي فاز مع تشيلي بكأس كوبا أمريكا، أن تكرار مثل هذه الأخطاء أمام المنتخب الياباني السريع سيكون له عواقب وخيمة.

وأنهت اليابان دور المجموعات بسجل مثالي بلغ ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، رغم أنه تعين عليها تعويض تأخرها في مباراتين من الثلاث أمام تركمانستان وأوزبكستان.

وسيعتمد مدربها هاجيمي مورياسو مجددًا على لاعب الوسط جينكي هاراغوتشي، والمهاجم تاكومي مينامينو من أجل استغلال أخطاء منتخب السعودية المبتلى بالإصابات.

وينتظر بيتزي تعافي الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي أصيب في الفوز 4-صفر على كوريا الشمالية في مباراة السعودية الافتتاحية؛ ليغيب عن المباراتين التاليتين ضد لبنان وقطر ويشارك حمدان الشمراني بدلًا منه.

وكان الشمراني من بين اللاعبين الذين نالوا إشادة من بيتزي رغم الهزيمة أمام قطر. وقال مدرب السعودية، الذي فقد أيضًا ثنائي الوسط سلمان الفرج وعبد الله الخيبري قبل يوم واحد على انطلاق البطولة بسبب الإصابة: “حمدان قام بعمل جيد دفاعيًا وهجوميًا، وهناك عدد من اللاعبين الشبان يشاركون لأول مرة في بطولة كبيرة”.

وسيلتقي الفائز من السعودية واليابان مع الأردن أو فيتنام في دور الثمانية في دبي، يوم الخميس المقبل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني، غدًا الإثنين، الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 02:00 بتوقيت المكة المكرمة، 03:00 بتوقيت أبوظبي، وتذاع المباراع على قناتي “beIN SPORTS MAX 1 HD AR” بتعليق رؤوف خليف، و”Alkass EXTRA One HD”.