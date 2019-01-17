مباراة السعودية وقطر.. تعرّف على تشكيل “الأخضر” (صورة)

دخل يحيى الشهري صانع اللعب التشكيلة الأساسية للسعودية لأول مرة في كأس آسيا لكرة القدم في قمة خليجية مرتقبة، اليوم الخميس، أمام قطر التي ستبدأ المباراة بالهداف المعز علي.

ويغيب سالم الدوسري عن تشكيلة السعودية؛ بسبب الإيقاف، كما يستمر ابتعاد الظهير ياسر الشهراني بعد إصابته في الجولة الأولى أمام كوريا الشمالية.

وسيلعب خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية دون مهاجم صريح مرة أخرى وبالاعتماد على الثلاثي المكون من الشهري، الذي سيحمل شارة القيادة، وهتان باهبري وفهد المولد.

وستدخل قطر بالقوة الضاربة وبالتشكيلة ذاتها التي فازت 6-صفر على كوريا الشمالية في الجولة الماضية بقيادة المعز، هداف المسابقة برصيد خمسة أهداف، وأكرم عفيف، الذي صنع أربعة أهداف أمام الكوريين، والقائد حسن الهيدوس.

وضمنت قطر والسعودية التأهل إلى دور الستة عشر، لكن النتيجة ستحدد فقط المتصدر. وتتقدم قطر بفارق الأهداف على السعودية ويكفيها التعادل للاحتفاظ بالقمة.

وفيما يلي تشكيل المنتخبين