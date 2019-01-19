فيصل بن تركي يعلق على أزمة نادي النصر السعودي وماجد عبدالله يهاجم المدير التنفيذي

قال الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي السابق إن الهدوء والبعد عن التراشق الإعلامي مطلوب حاليًا في النصر، مشددًا على أن ما يحدث في الفترة الحالية لن يفيد الفريق.

وكتب بن تركي مغردًا “الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبين لهذا الكيان العالمي الكبير، الإدارة برئاسة أخي الأستاذ سعود السويلم وهم حريصون على مصلحة الكيان مثل حرص محبي هذا الكيان ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم”.

وأضاف “العالمي منافس قوي على جميع البطولات فالهدوء مطلب والتراشق الإعلامي الحالي لن يفيد النادي، فعلينا كمحبين أن نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم”.

وختم “لم أكن أريد أن أكتب في هذا الوقت الحالي؛ إلا أن حبي لهذا الكيان العالمي الكبير وثقتي بإدارة النادي يحتم عليّ أن أشارككم رأيي البسيط. والله الموفق”.

من جهته، هاجم ماجد عبدالله ، أحمد البريكي المدير التنفيذي للنصر بشدة حيث غرد قائلًا: “حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه، وأهمها تقديره أبناءه السابقين والحاليين، لكن ما يحدث من المدير التنفيذي بمنع نجومه من دخول النادي، مثل الكابتن يوسف خميس، وأخيرًا خالد الغامدي، يؤكد وجود تعامل مسيء، لا ينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية”.

١- الإحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبين لهذا الكيان العالمي الكبير هي الإدارة برئاسة أخي الأستاذ سعود السويلم وهم حريصين على مصلحة الكيان مثل حرص محبين هذا الكيان ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم . — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) ١٨ يناير ٢٠١٩

٢ – العالمي منافس قوي على جميع البطولات فالهدوء مطلب والتراشق الإعلامي الحالي لن يفيد النادي فعلينا كمحبين ان نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم . — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) ١٨ يناير ٢٠١٩

٣- الوفاء دائما موجود لكل نصراوي عمل ويعمل ومن خدم ويخدم هذا الصرح الشامخ كما علمنا رمزنا الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمة الله عليه . — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) ١٨ يناير ٢٠١٩