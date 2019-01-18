تقارير.. نادي النصر السعودي يكسب قضيته ضد لاعبه السابق ماركينيوس

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها حققت نصرًا إداريًا مع المحترف السابق في الفريق ماركينيوس غابرييل، حيث كانت تطالب بقيمة انتقاله لأي نادٍ آخر.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ”إرم نيوز”، فإن للنصر نسبة 12 ‎%‎ من قيمة انتقال اللاعب لأي نادٍ.

وسبق لماركينيوس أن احترف في النصر لثلاثة مواسم شارك في اثنين فقط، وأُعير موسم لسانتوس قبل أن يرحل اللاعب مؤخرًا للنصر الإماراتي.

من جهة أخرى، تنوي إدارة نادي النصر توقيع مخالصة مالية مع الحارس عبدالله العنزي، بعد أن تراكمت الملايين المستحقة له من النادي.

وكان الحارس قريبًا من الانتقال لنادي أحد بتوصية من اللاعب حسين عبدالغني، قبل أن يعود الأخير لصفوف الأهلي.