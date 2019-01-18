جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين (صورة)

تنطلق مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الإثنين المقبل.

وتستمر مواجهات كأس الملك لمدة ثلاث أيام “الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء” في 4 ملاعب في جدة والرياض، وبريدة وأبها.

وتبدأ اللقاءات بمباراة الهلال والنصر، ثم التقدم والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويعقبها مواجهة الهلال والفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي يوم الثلاثاء تقام مباراتان عصراً حيث يستضيف الباطن منافسه الرائد، بينما يواجه أبها نظيره الجيل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في ابها.

ويوم الأربعاء يلتقي القيصومة والاتفاق على ملعب الباطن، يليها مواجهة التعاون مع ضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، وتتختتم مواجهات هذا الدور بلقاء الأهلي والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وفيما يلي جدول المباريات كاملة: