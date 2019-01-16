موعد مباراة الهلال مع هجر والاتحاد ضد الوشم في كأس خادم الحرمين الشريفين

يلاقي نادي الهلال منافسه هجر، قي إطار مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في حين يلاقي نادي الاتحاد منافسه الوشم في الدور نفسه.

وتقام أولًا مباراة الهلال مع الوشم الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الاتحاد مع الوشم على قناتي KSA Sports 1، وDawri Plus 1 HD.

أما مباراة الهلال مع هجر فتلعب الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة، 16:55 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي KSA Sports HD+2، وDawri Plus 2 HD.

وهذه أول مباراة للاتحاد ضد الوشم، في حين لم يحقق هجر أي فوز على الهلال منذ العام 1998.

وحقق الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات، آخرها الموسم الماضي، في حين حقق الهلال اللقب 8 مرات، آخرها العام 2017، ويحمل الأهلي الرقم القياسي في التتويج بالبطولة بـ13 لقبًا.