رغم تصريحات جيسوس بالبقاء.. هل يعود كوزمين لقيادة نادي الهلال السعودي؟

قال المدرب الروماني فلورين موتروك مدرب نادي الجبلين السعودي أن الروماني كوزمين قريب للغاية من العودة لمقعد المدير الفني للهلال حيث توجد مفاوضات متقدمة للغاية بين الطرفين.

وكشف المدرب الروماني واقعة للمدرب خيسوس قال إنها قد تعجل برحيله عن الفريق بخلاف نتائجه الأخيرة التي لا تقنع الهلاليين حيث تعادل في آخر مباراتين.

وقال مدرب الجبلين الحالي لصحيفة (digisport) الرومانية: ” قبل أسبوعين أظهر جيسوس ردة فعل غريبة برفض استبدال الحارس بسبب الإصابة على الرغم من أنه كان لا يزال هناك عدة دقائق، وبعد المباراة حصلت له عدة مشاكل مع أحد مديري الفريق “فهد المفرج” الذي كان عمره 40 عامًا، وسبق أن لعب مع رادوي”.

وتابع المدرب حديثه: “بعد تلك الحادثة، كنت مقتنعًا بأن خيسوس لن يكون لديه الكثير من الوقت في الهلال، وبالتأكيد لم تساعده النتائج ولم يساعدوه! لقد تعادل في مباراتين مؤخرًا”..

يذكر أن كلام مدرب الجبلين جاء بعد إعلان جيسوس البقاء مع الفريق حتى نهاية عقده، وذلك عقب تعادل فريقه أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي في منافسات الدور الثاني من البطولة.