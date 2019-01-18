تقارير.. نقل مباراتي النصر السعودي أمام أحد والقادسية إلى ملعب الهلال

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي تنتظر قرارًا رسميًا من اتحاد الكرة السعودي، اليوم الجمعة، بشأن نقل مواجهتي الفريق أمام أحد والقادسية إلى ملعب جامعة الملك سعود، الخاص بالهلال.

وقال الإعلامي السعودي خالد البدر، عبر حسابه على تويتر، أن القرار سيمكن النصر اللعب على ملعب الهلال “إلى حين الانتهاء من تجهيز استاد الملك فهد”.

أنباء عن الموافقة على إقامة لقاء #النصر_احد ومباراة #النصر_القادسية ضمن مباريات الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض “ملعب #الهلال“. — خالد البدر (@KhaleadBader) ١٨ يناير ٢٠١٩

فيما أشارت صحيفة “اليوم”، إلى أن مباراتي أحد والقادسية والمقررة في 27 من يناير الجاري و6 من فبراير المقبل، ستنقلان إلى ملعب جامعة الملك سعود إلى حين الانتهاء بالكامل من تجهيز أرضية استاد الملك فهد الدولي.

وأوضحت بقولها: “جاء اختيار ملعب الجامعة كونه الملعب الوحيد الجاهز في العاصمة الرياض بسبب انشغال استاد الأمير فيصل بن فهد بالزراعة الشتوية، وعدم مطابقة ملاعب الأندية للمواصفات الأمنية والاحتياطات اللازمة في حال الحضور الجماهيري الكبير”.

وتسببت أرضية ملعب الملك فهد الدولي السيئة في إحداث حالة من الاستياء والحيرة للأوساط الرياضية في الشارع السعودي، وذلك بسبب الحالة السيئة التي ظهرت بها أرضية الملعب في مباراة النصر والأنصار في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، علّق على سوء أرضية ملعب الملك فهد قائلًا عبر تويتر: لفترة طويلة لم تُلعب عليه أي مباراة وما شاهده الجميع اليوم من سوء أرضية، يجعلنا نتساءل .. هل انتهت الإصلاحات المنتظرة؟ وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية.

وقرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق حول عدم اكتمال أعمال الصيانة لملعب الملك فهد الدولي بسبب سوء جاهزيته والأسباب التي أدت إلى ذلك.

وليست المرة الأولى والتي يتم انتقاد فيها ملعب في مدينة الرياض، حيث سبق لرئيس النصر سعود آل سويلم انتقاد أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض بسبب سوء الأرضية وتسببها في إصابة لاعبين مثل النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري”.

نادي النصر كان قد تقدم بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بنقل كافة مباريات العالمي في الرياض إلى ملعبه في مقر النصر حتى الانتهاء من تصليح أرضية ملعبي الملك فهد والملز.

وكان عبد الرحمن القضيب وكيل رئيس هيئة الرياضة للشؤون الفنية قال إن الفكرة تدور حاليًا في هيئة الرياضة حول استبدال أرضية ملعب الملز من عشب هجين إلى عشب طبيعي.

كما صرّح القضيب يوم 26 ديسمبر الماضي، أن ملعب الملك فهد سيكون جاهزًا بداية من العاشر من يناير، ولكن نادي النصر وجد الأمر غير ذلك.

وسيكون ملعب الملز جاهزًا طبقًا لتصريحات عبد الرحمن القضيب في شهر مارس المقبل، حيث قال بأن ملعب الملز سيكون جاهزًا بعد شهرين ونصف الشهر.