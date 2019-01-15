نادي النصر السعودي يطلب رسميًا نقل مباريات فريقه على ملعبه

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة سعود آل سويلم، يوم الثلاثاء، تقدمها بطلب رسمي إلى اتحاد كرة القدم بنقل جميع مباريات الفريق الأول في الرياض إلى ملعب النادي.

وكتب النصر في حسابه الرسمي على “تويتر”: “حرصًا على سلامة لاعبي الفريق الأول إدارة نادي النصر تتقدم بطلب رسمي للاتحاد السعودي بنقل كافة مباريات النصر في مدينة الرياض إلى ملعب الرمز” .

وكان رئيس النصر قد انتقد أرضية ملعب الملك فهد الدولي “الدرة”، واعتبرها غير صالحة للعب كرة القدم، مقترحًا على المسؤولين، استكمال بقية مواجهات فريقه المقبلة في الدوري والكأس على ملعب عبدالرحمن بن سعود “ملعب النادي”.

حرصاً على سلامة لاعبي الفريق الأول ..

إدارة نادي النصر تتقدم بطلب رسمي للاتحاد السعودي بنقل كافة مباريات #النصر في مدينة الرياض إلى ملعب الرمز pic.twitter.com/LJjGISABKm — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 15, 2019

وكتب السويلم في حسابه الرسمي على “تويتر”: “الثقة بالمسؤولين كبيرة ونحن نعلم بأنهم حريصون على تطوير المنشآت الرياضية، لذلك نتقدم بمقترح استكمال بقية مواجهاتنا المقبلة على أرضنا بالدوري والكأس في ملعب الرمز عبدالرحمن بن سعود رحمه الله لحين التأكد بأن أرضية ملعب الملك فهد صالحه للعب كرة القدم” .

وتساءل رئيس النصر عن حقيقة انتهاء أعمال الصيانة والإصلاحات في ملعب الملك فهد الدولي وهل يليق بالمنافسات الكروية؟ وحمد الله على سلامة لاعبية وكتب: ألف مبروك لجماهيرنا الغالية الوصول للدور 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين والحمد لله على سلامة نجومنا اليوم”

وأضاف: “لفترة طويلة لم تلعب أي مباراة في الدرة وماشاهده الجميع اليوم من سوء أرضية الملعب يجعلنا نتساءل هل انتهت الاصلاحات المنتظرة؟ وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية؟”.