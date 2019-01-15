بسبب سوء أرضية الملز.. سعود آل سويلم يطلب إقامة مباريات نادي النصر على ملعب عبدالرحمن بن سعود‎

طالب سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، المسؤولين باتحاد الكرة بنقل مباريات فريقه من ملعب الملز، إلى استاد عبدالرحمن بن سعود، الخاص بـ”العالمي”، خاصة بعد فوز الفريق، اليوم الثلاثاء، على الأنصار والتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المواجهة التي جمعت الفريق على ملعب الملك فهد.

واكتسح النصر منافسه الأنصار بخمسة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 32 للبطولة المحلية.

أحرز خماسية النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله (4 أهداف) في الدقائق 7 و9 و84 و86، والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وقال سويلم عبر حسابه الشخصي على تويتر، عقب اللقاء: “ألف مبروك لجماهيرنا الغالية الوصول للدور 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله على سلامة نجومنا اليوم”.

وأضاف: “لفترة طويلة لم تلعب أي مباراة في الدرة وما شاهده الجميع اليوم من سوء أرضية الملعب يجعلنا نتساءل هل انتهت الإصلاحات المنتظرة؟ وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية؟”.

الثقة بالمسؤولين كبيره ونحن نعلم بأنهم حريصون على تطوير المنشآت الرياضية، لذلك نتقدم بمقترح استكمال بقية مواجهاتنا القادمة على أرضنا بالدوري والكأس في ملعب الرمز عبدالرحمن بن سعود رحمه الله لحين التأكد بأن أرضية استاد الملك فهد صالحه للعب كرة القدم . — سعود آل سويلم (@SSuwailm) January 15, 2019

وتابع: “الثقة بالمسؤولين كبيره ونحن نعلم بأنهم حريصون على تطوير المنشآت الرياضية، لذلك نتقدم بمقترح استكمال بقية مواجهاتنا المقبلة على أرضنا بالدوري والكأس في ملعب الرمز عبدالرحمن بن سعود رحمه الله لحين التأكد بأن أرضية استاد الملك فهد صالحه للعب كرة القدم”.

وأعربت الجماهير عن غضبها من سوء أرضية الملعب اليوم عبر “تويتر”، حيث انتقد الجمهور على “تويتر” عبر هاشتاغ (#استاد_الملك_فهد) سوء أرضية الملعب بشكل كبير، وتداولوا صورًا للاعبين ويظهر من خلالها وجود صعوبة في ركل الكرة.