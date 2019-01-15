نادي النصر يكتسح الأنصار بخماسية ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين (فيديو)

نجحت فرق: الفيصلي، والتقدم، والفيحاء، والنصر، بحجز مقاعدها في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقاد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر الجديد فريقه إلى التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في أول ظهور له، وقاد فريقه إلى الفوز على الأنصار 5-0 في دور الـ32.

وتمكن المغربي عبد الرزاق حمدالله من تسجيل 4 أهداف في المواجهة “سوبر هاتريك” في الدقائق:” 5،7،84،86″.

وضرب النصر موعدًا مع منافسه الفيحاء في المجمعة يوم 21 يناير الحالي، حيث يلتقي الفائز إلى ثُمن نهائي البطولة.

وحقق فريق الفيصلي، الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على نظيره الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وسيلتقي الفيصلي في دور الستة عشر مع الفائز من لقاء هجر، والهلال، المقرر له الأربعاء على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

وفي الإطار نفسه، تجاوز فريق الفيحاء بهدف نظيف فريق وج، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وسجل اللاعب ماجد النجراني هدف فريق الفيحاء والمباراة الوحيد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وسيلعب الفيحاء في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين مع فريق النصر الذي تجاوز نظيره الأنصار.

ومن جانبه فاز فريق “التقدم” بهدفين دون ردٍ على ضيفه أُحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وسجل ثنائية التقدم، أنس الصبياني، وعبدالله حضريتي، من ركلة جزاء، في الدقيقتين 7 و54.

وسيلتقي “التقدم” في دور الستة عشر، مع المتأهل من مواجهة الوشم والاتحاد على ملعب نادي الوشم، وهي المباراة المقرر لها الأربعاء.

وتقام الأربعاء 4 مباريات أخرى لحساب نفس الدور تجمع الوشم على ملعبه مع الاتحاد، والرائد مع العين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والعروبة على ملعبه مع الوحدة، وهجر مع الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

وتتواصل مباريات الدور الخميس بإقامة 3 مباريات تجمع الشعلة على ملعبه مع الباطن، والقيصومة مع الفتح على ملعب نادي الباطن، والحزم مع الجيل على ملعب نادي البكيرية.

وتختتم منافسات دور الـ 32 الجمعة بإقامة 4 مباريات تجمع الاتفاق مع الأمجاد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والتعاون مع النهضة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والنجوم مع الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وجدة مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.