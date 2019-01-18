نادي الوحدة السعودي يضم الجزائري زيدان ميباركو (فيديو)

نادي الوحدة السعودي يضم الجزائري زيدان ميباركو (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

كشفت إدارة نادي الوحدة السعودي اليوم الجمعة، عن حصولها على توقيع المدافع الجزائري زيدان ميباركو، قادمًا من فريق مولودية الجزائر.

وكتب عبدالله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة، عبر حسابه الشخصي في “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي: الحمد لله.. تم الانتهاء من التوقيع مع نجم مولودية الجزائر الكابتن ميباركو”.

وأضاف: “نسأل الله له التوفيق معنا و مع باقي زملائه”.

وسيعد ميباركو ثاني تعاقدات الوحدة الأجنبية الشتوية بعد استعارة الكونغولي كابونغو كاسونغو من الزمالك المصري.

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