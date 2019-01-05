رسميًا.. ميدو مستمر مع نادي الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم

أعلن المدرب المصري أحمد حسام “ميدو” استمراره مع نادي الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب ميدو على حسابه في موقع “تويتر”: “صباح الخير على الجميع، أعلن توصلي لاتفاق مع الوحدة، وأنهيت كل تفاصيل التعاقد مع رئيس النادي السيد المحترم حاتم الخيمي بعقد يمتد لنهاية الموسم إن شاء الله.. دعواتكم بالتوفيق لنا إن شاء الله”.

وأضاف ميدو: “فخور بتواجدي في أقوى دوري في المنطقة العربية ومنافسة مدربين كبار كل أسبوع.. دعواتكم لنا”.

وواصل: “أكثر شيء شجعني على قبول المهمة هو حماس مجلس إدارة النادي بقيادة حاتم الخيمي لتحقيق أهداف الفريق، ومجموعة اللاعبين الرائعة الذين اظهروا في الأيام الأخيرة أنهم مجموعة مقاتلين مستعدين للقتال معًا؛ من أجل إنهاء الدوري في مركز متقدم يليق بجماهير نادي الوحدة وبإمكانياتهم كلاعبين”.

وقاد ميدو الوحدة للفوز 2/1 على الأهلي، في الجولة الماضية من الدوري السعودي، علمًا أن الفريق يحتل المركز السادس على لائحة الترتيب برصيد 24 نقطة، بعد 15 جولة.

صباح الخير على الجميع..أعلن توصلي لاتفاق مع @alwehdaclub1 وأنهيت كل تفاصيل التعاقد مع رئيس النادي السيد المحترم @hatimk09 بعقد يمتد لنهاية الموسم ان شاء الله..دعواتكم بالتوفيق لنا ان شاء الله..فخور بتواجدي في أقوى دوري في المنطقة ألعربيه ومنافسة مدربين كبار كل أسبوع..دعواتكم لنا. — Mido (@midoahm) January 5, 2019