وفاة أحمد النيفاوي لاعب منتخب السعودية والهلال الأسبق.. تعرّف على مسيرته

توفي أحمد النيفاوي، لاعب المنتخب السعودي، ونادي الوحدة والهلال السابق، مساء الخميس، عن عمر ناهز الستين.

وقال ابنه عادل: “إن الوالد -رحمة الله عليه- ذهب لزيارة جمع من الزملاء والجيران بعد صلاة المغرب، ثم سقط بينهم، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفي وفاة طبيعية، ولم يكن يشتكي من شيء قبل ذلك، والحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف: “كان الوالد محبًا لكرة القدم، وبعد اعتزاله اللعب لم يقف على ذلك، بل واصل هذا العشق، وأنشأ أكاديمية خاصة به، وأصبح يدرب صغار السن بالقرب من منزلنا بمخطط 2 بالشرائع”، وفقًا لما نقلته صحيفة “سبق”.

مسيرته الرياضية

بدأ “النيفاوي” مسيرته الرياضية قبل 45 عامًا لاعبًا مع نادي الوحدة في مركز الدفاع، ثم انتقل إلى نادي الهلال، وتدرب على يد المدرب المعروف سليمان بصيري، والوطني أسعد ردنه.

وحصد “النيفاوي” إنجازات عدة مع الهلال تلخصت في: بطولتين لكأس ولي العهد، وبطولة الدوري بالنقاط، وبدأ اللعب في صفوف المنتخب منذ وقت مبكر في منتخب الناشئين، وكان الأصغر سنًا حيث لم يتجاوز السادسة عشرة من العمر، واستمر الأمر بعد ذلك في اللعب ضمن منتخب الشباب، كما لعب في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال الكندية، وكانت التصفيات في إيران.