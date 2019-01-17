هدف مباراة السعودية وقطر.. 2/0 للعنابي (فيديو)

تقدم المعز علي لاعب المنتخب القطري بهدف في شباك نظيره السعودي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس آسيا الإمارات 2019.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول استلم المعز تمريرة بينية انفرد على إثرها بحارس المنتخب السعودي وأودع الكرة في الشباك.

ودخل يحيى الشهري صانع اللعب التشكيلة الأساسية للسعودية لأول مرة في كأس آسيا لكرة القدم أمام قطر التي ستبدأ المباراة بالهداف المعز علي.

كاس امم اسيا | السعودية 0 × 1 قطر | هدف اول منتخب قطر المعز علي , الدفاع وش يسوي !!!!! HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/55KoiHy1tC — انا موت (@OOQQ8808) ١٧ يناير ٢٠١٩

وأضاف المعز علي الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 80.

هدف ⚽️ الرائع المعز علي يرتقي فوق الجميع وبرأسه يسجل الثاني للأدعم والسابع له في دور المجموعات.. السعودية 0 قطر 2#beINAFC pic.twitter.com/w33IvSeN9r — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٧ يناير ٢٠١٩

ويغيب سالم الدوسري عن تشكيلة السعودية بسبب الإيقاف كما يستمر ابتعاد الظهير ياسر الشهراني بعد إصابته في الجولة الأولى أمام كوريا الشمالية.

وسيلعب خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية دون مهاجم صريح مرة أخرى وبالاعتماد على الثلاثي المكون من الشهري، الذي سيحمل شارة القيادة، وهتان باهبري وفهد المولد.

وستدخل قطر بالقوة الضاربة وبالتشكيلة ذاتها التي فازت 6-صفر على كوريا الشمالية في الجولة الماضية بقيادة المعز، هداف المسابقة برصيد خمسة أهداف، وأكرم عفيف، الذي صنع أربعة أمام الكوريين، والقائد حسن الهيدوس.

وضمنت قطر والسعودية التأهل إلى دور الستة عشر لكن النتيجة ستحدد فقط المتصدر، وتتقدم قطر بفارق الأهداف على السعودية ويكفيها التعادل للاحتفاظ بالقمة.