أنطونيو بيتزي متفائل بفوز المنتخب السعودي على اليابان بكأس آسيا 2019

قال المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن الخسارة أمام قطر كانت بسبب الأخطاء الفردية، مؤكدًا أن الأخضر عانى في اللمسة الأخيرة.

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره القطري 0/2 الخميس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بكأس أمم آسيا 2019، ليبقى في المركز الثاني، ويلاقي اليابان في دور الـ 16.

وقال بيتزي بعد نهاية المباراة: “المواجهة كانت معقدة على الطرفين، حاولنا الوصول لأسلوب لعبنا، لكننا عانينا في اللمسة الأخيرة”.

وأضاف بيتزي “في أول نصف ساعة سيطرنا على الكرة، لكن حدثت أخطاء فردية، تسببت في انتهاء المباراة بهدفين لصالح قطر”.

وأردف قائلًا: “جئنا من أجل الفوز على قطر، والتأهل في صدارة المجموعة، بذلنا جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك، لكن المشكلة أن الخصم وجد مساحات واسعة، تمكّن من استثمارها”.

وأكمل بقوله: “أداء اللاعبين الذين لم يشاركوا في أول مباراتين وخاصة يحيى الشهري كان جيدًا، طلبنا منهم الاحتفاظ بالكرة والتحرك في وسط الملعب، ولكن بعد تلقينا الهدف الأول كان من الصعب المحافظة على نفس النهج”.

وواصل “حاولنا في الشوط الثاني استعادة السيطرة، لكن أحيانًا الجسم لا يستجيب لتلك المطالب، لذلك قلت إننا افتقدنا اللمسة الأخيرة”.

وأوضح المدرب الأرجنتيني “نفكر حاليًا في المباراة التالية أمام اليابان، صحيح أننا لم نستطع الفوز اليوم، لكن هناك أشياء إيجابية أنا سعيد بها مثل الأداء الفردي للاعبين”.

وعن مواجهة اليابان قال بيتزي: “أحترم كل الخصوم، ولا أشعر أن هناك فريقًا أفضل من الآخر في هذه البطولة، نحن نطبق خططنا في المباريات، وسنحاول الاستفادة من أخطاء اليوم أمام اليابان، وهذا ما يهمنا في الوقت الراهن”.

واختتم “لست سعيدًا بنتيجة مباراة قطر، أنا أسعى دائمًا للفوز، وعلينا إخفاء مشاعرنا حاليًا والانطلاق للمرحلة الثانية، وعلينا أيضًا استعادة معنوياتنا لمواجهة اليابان”.