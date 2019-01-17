جدول مباريات دور الـ 16 بكأس آسيا 2019 (صورة)

اختتمت منافسات دور المجموعات في كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات، بتأهل 16 منتخبًا إلى دور الـ 16.

وانضمت منتخبات عُمان وكوريا الشمالية إلى ركب المتأهلين، في حين تأكد خروج المنتخب الفلسطيني، بعدما كان مصيره مرتبًا بنتائج اليوم.

وتلعب مباريات دور الـ 16 أيام 20، و21، و22 يناير.

وفيما يلي جدول مباريات دور الـ 16 بكأس آسيا 2019:

الأحد 20 يناير:

الأردن VS فيتنام، الساعة 14:00.

تايلاند VS الصين، الساعة 17:00.

إيران VS عُمان الساعة 20:00.

الإثنين 21 يناير:

اليابان VS السعودية، الساعة 14:00.

أستراليا VS أوزباكستان، الساعة 17:00.

الإمارات VS قيرغيزستان، الساعة 19:00.

الثلاثاء 22 يناير:

كوريا الجنوبية VS البحرين، الساعة 16:00.

قطر VS العراق، الساعة 19:00.

يشار إلى أن المباراة النهائية تقام يوم 1 فبراير.