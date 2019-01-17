ترتيب هدافي كأس آسيا 2019 (صورة)

انتهت مباريات الدور الأول في كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وتأهل 16 منتخبًا إلى الدور الثاني، بينهم 6 منتخبات عربية، هي الإمارات والبحرين والأردن والعراق وقطر والسعودية.

وتقام مباريات دور الـ 16 أيام 20 و21 و22 يناير.

ويتصدر المعز علي عبدالله قائمة هدافي كأس آسيا 2019، وفي رصيده 7 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني الأوزبكي إلدور شومورودوف وفي جعبته 4 أهداف.

ثم الإيراني سردار آزمون والقيرغيزستاني فيتالي لوكس ولكل منهما 3 أهداف.

وفي المركز الرابع يأتي وو لي (الصين)، ومحسن صالح الغسان (عمان)، وهوانغ أوي جو (كوريا الجنوبية)، ومهدي طارمي (إيران)، ويو داباو (الصين)، وعلي أحمد مبخوت (الإمارات)، ومنجاي كيم (كوريا الجنوبية)، وهلال الحلوة (لبنان)، وسونيل شيتري (الهند)، ومهند علي كاظم (العراق)، ويويا أوساكو (اليابان) وفهد مساعد المولد (السعودية)، ولكل منهم هدفان.