المنتخب السعودي يخسر أمام قطر ويلاقي اليابان في دور الـ 16 بكأس آسيا 2019 (فيديو)

خسر المنتخب السعودي 0/2 أمام منافسه القطري، الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة بكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسجل المعز علي عبدالله هدفي قطر في الدقيقتين 45+1، و80.

ورفع الفوز رصيد المنتخب القطري إلى 9 نقاط، ليحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ويضمن الصدارة، في حين تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 6 نقاط في المركز الثاني، وقد ضمن تأهله لدور الـ 16 من الجولة الماضية.

وفي دور الـ 16، يلعب المنتخب القطري مع العراق، في حين يلعب المنتخب السعودي مع اليابان.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وضمنت منتخبات الإمارات وتايلاند والبحرين والأردن وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وقيرغيزستان وقطر والسعودية وأوزبكستان واليابان وعُمان، التأهل لدور الـ16.

كاس امم اسيا | السعودية 0 × 1 قطر | هدف اول منتخب قطر المعز علي , الدفاع وش يسوي !!!!! HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/55KoiHy1tC — انا موت (@OOQQ8808) ١٧ يناير ٢٠١٩