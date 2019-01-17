اللجنة الإعلامية تنفي منع جمهور منتخب قطر من حضور مباريات كأس آسيا 2019 (صورة)

أصدرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 2019، في الإمارات، بيانًا صحفيًا، اليوم الخميس، استنكرت من خلاله ما صدر عن يوسف سيف في تعليقه على مباراة العراق وإيران، أمس، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس آسيا 2019.

وأوضح بيان اللجنة الإعلامية، أن معلق شبكة بي إن سبورت أقحم السياسة في الرياضة بحديثه عن مباراة السعودية وقطر، ليخالف بذلك قوانين الفيفا ومبادئ اللجنة الأولمبية الدولية، التي تحظر استخدام الرياضة وكرة القدم في الترويج لأغراض سياسية.

وأشار البيان إلى أن ما ذكره .. بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري يتنافى مع الواقع بشهادة الاتحاد الآسيوي والوفد الإعلامي القطري نفسه، الذي صرح بعدم وجود أي مشاكل أو عراقيل للبعثة القطرية في البطولة.

وأكمل البيان، أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة حرصت على تقديم كل التسهيلات لتواجد جماهير كل الدول.

كما طالب البيان الاتحادين الآسيوي والدولي لاتخاذ ما يرونه مناسبًا من إجراءات حازمة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة.