هل ينضم الإسباني روبرتو سولدادو لنادي الشباب السعودي؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن الإسباني روبرتو سولدادو مهاجم فنربخشة التركي بات قريبًا من الانضمام لنادي الشباب السعودي.

وينتهي عقد اللاعب البالغ عمره 33 عامًا مع فنربخشة بنهاية الموسم ويسعى النادي التركي للاستغناء عنه بعدما غاب سبع مباريات في بداية الموسم بسبب كسر في يده.

ووفقًا لتقارير صحفية تركية ونمساوية فقد وافق الشباب على ضم اللاعبي الذي بدأ مسيرته في ريال مدريد وسبق له اللعب لأندية أوساسونا وخيتافي وفالنسيا وتوتنهام هوتسبير وفياريال.

وفي 2017 ، انتقل النجم الإسباني من فياريال إلى فنربخشه مقابل نحو 5 ملايين يورو وقد سجل هدفًا واحدًا وصنع اثنين في عشر مباريات مع الفريق هذا الموسم.

ويتضمن عقد اللاعب مع النادي التركي تمديد عقده لعام آخر في حال خاض 20 مباراة مع الفريق وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويحتل الشباب المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 32 نقطة من 16 مباراة متأخرًا بفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر وحامل اللقب.