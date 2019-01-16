التشيلي بايزا يوافق على عرض النادي الأهلي السعودي

وافق نادي كولو كولو التشيلي على رحيل لاعب الوسط كلاوديو بايزا إلى الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 3.5 مليون دولار.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية في نسختها التشيلية، إن كولو كولو تلقى عرضًا رسميًّا من الأهلي لضم بايزا، البالغ من العمر 25 عامًا، وذلك بعد محاولات سابقة الصيف الماضي.

وتواصل مارسيلو إسبينا المدير الرياضي للنادي التشيلي مع إدارة النادي والمدرب بشأن العرض وتمت الموافقة عليه.

وقال إسبينا: “وافق النادي على العرض المقدم من الأهلي، وتم الاتفاق على المبلغ، وقبل المجلس العرض”.

وكان اللاعب أعلن علانية نيته الرحيل للانضمام لزميله السابق باولو دياز لاعب كولو كولو السابق الذي يلعب حاليًّا للأهلي.

وأضاف إسبينا أن “هذا هو العرض الرابع الذي يتلقاه النادي بشأن كلاوديو منها اثنان من المكسيك وآخر من كورينثيانز البرازيلي وتم رفضها لأسباب رياضية، وكان كلاوديو وافق على العرض السعودي الذي يعتبره قفزة أساسية في مسيرته المهنية”.

وقدم الأهلي عرضًا بقيمة 4 ملايين لضم اللاعب الصيف الماضي لكن تم رفضه لأن كولو كولو كان مضطرًّا لدفع راتب اللاعب لكن العرض الجديد بقيمة 3.5 مليون دولار للبيع النهائي.