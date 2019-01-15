النادي الأهلي السعودي يسعى لضم الإيفواري غراديل مهاجم تولوز

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن النادي الأهلي السعودي يرغب في ضم المهاجم الإيفواري ماكس- آلان غراديل، البالغ عمره 31 عامًا.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الشهيرة، إن النادي الأهلي يبحث عن التعاقد مع مهاجم تولوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن الأهلي تقدم بعرض مالي ضخم خلال الساعات القليلة الماضية لضم اللاعب الذي سجل ثمانية أهداف وصنع خمسة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

لكن يبدو أن غراديل رفض العرض دون أن تحدد “ليكيب” السبب، ما إذا كان يرجع لتفضيله البقاء مع تولوز أم بسبب العرض المالي.

وعاد المدافع المخضرم حسين عبدالغني، البالغ 41 عامًا، للأهلي الذي بدأ منه مسيرته عام 1995 كما يتردد أن القائد السابق تيسير الجاسم في طريقه للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أيضًا.