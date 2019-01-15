أهداف مباراة النصر والأنصار.. 2/0 للعالمي (فيديو)

سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لفريق النصر في شباك الأنصار، في المواجهة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

???? الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 7

النصر 1 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/GA8XS4I8s9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ يناير ٢٠١٩

وأضاف حمدالله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثامنة.

???? الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 8

النصر 2 : 0 الأنصار#النصر_الأنصار #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #دوري_بلس pic.twitter.com/GUi70xvk2l — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ يناير ٢٠١٩

ويأمل النصر في أن يعوض تعثره في الدوري عقب تعادله في آخر مواجهتين خاضهما أمام مضيفيه الفتح والفيصلي، ليبقى في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.

ويخوض النصر المواجهة وسط غيابات كبيرة يتقدمهم النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين مرابط والحارس براند جونز وعبدالله مادو؛ بسبب الإصابة، بالإضافة إلى لاعبي المنتخب السعودي وليد عبدالله ويحيى الشهري وعمر هوساوي وإبراهيم غالب وسلطان الغنام.

وسيتواجد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر الجديد، في مدرجات الملعب لمتابعة فريقه، حيث إن هذه المباراة ستكون الأخيرة للمدرب المؤقت مواطنه هيلدر كريستوفاو.

في المقابل، يبحث الأنصار عن تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، إلا أنها لن تكون بالسهلة كون مضيفه أحد الفرق المرشحة لنيل لقب الدوري.

وقدّم الأنصار أداءً جيدًا في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث ينافس على خطف إحدى بطاقتي التأهل، إذ يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي جدة.