نادي النصر السعودي يقترب من ضم الخيبري وعبدالله آل سالم

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن اللاعب الدولي عبد الله الخيبري، لاعب فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، يتجه لارتداء شعار نادي النصر السعودي بعد صراع مثير مع ناديي الاتحاد والهلال لكسب خدماته عقب دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة بعقده.

وكان الشباب أعلن إيقاف مفاوضات تجديد عقد الخيبري بسبب رفضه العروض المقدمة من ناديه؛ ما فتح الباب على مصراعيه لاقتناص اللاعب الذي تلقَّى عروضًا عدة بحسب ما نقلت الرياضية كان من أبرزها الهلال والنصر والاتحاد.

وقالت صحيفة الرياضية، إن إدارة نادي الاتحاد تواصلت مع جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب، وخطَّطت لعقد اجتماع في حضور اللاعب لحسم الأمور، لكنَّ المفاوض النصراوي أغلق الطريق أمامها بعد حصوله على موافقة الخيبري ووكيله.

ويُنتظر حصول الشباب على خمسة ملايين ريال مقابل شراء ما تبقى من عقد الخيبري، الذي سيرتدي الشعار النصراوي بعقد يمتد نحو أربعة مواسم.

إلى ذلك، اقترب النصر من ضم لاعب الفيحاء عبدالله آل سالم، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وحسب صحيفة الاقتصادية، فإن اللاعب لديه عروض أخرى من أندية الأهلي والقادسية والاتفاق.

ويرغب آل سالم حسب تصريحاته للاقتصادية في الانتقال إلى النصر، إذ يفضل اللاعب التوقيع مع العالمي.