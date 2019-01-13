رسميًا.. حسين عبدالغني يعود إلى النادي الأهلي السعودي (صورة)

أعلن نادي أحد رحيل حسين عبدالغني مدافع الفريق، إلى النادي الأهلي السعودي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر نادي أحد بيانًا مقتضبًا، قال فيه: “إدارة النادي تتقدم بخالص الشكر للكابتن “حسين عبدالغني ” على الفترة التي قضاها في نادي أحد خلال الأشهر الماضية، وتتمنى له التوفيق مع ناديه الشقيق الأهلي”.

#أحد | إدارة النادي تتقدم بخالص الشكر للكابتن “حسين عبدالغني ” على الفترة التي قضاها في نادي أحد خلال الأشهر الماضية وتتمنى له التوفيق مع ناديه الشقيق الأهلي . pic.twitter.com/4DlAD6CHan — نادي أُحـد (@OHOD1936) ١٣ يناير ٢٠١٩

كان اللاعب قد أبدى رغبته في العودة إلى ناديه الأول، ومن ثمَّ ختام مشواره فيه، مشددًا على أن الأمور المادية لن تكون عائقًا في طريق إتمام الانتقال.

ووافق جويدي على الصفقة، عقب متابعته مستويات اللاعب المخضرم في أكثر من مباراة.

وقال بترجي، رئيس الأهلي في تصريحات للصحيفة: “بابلو غويدي طلب مني التعاقد مع لاعب محلي في خانة الظهير الأيسر حتى يدعم قائمة الفريق الآسيوية والعربية، وأمامنا عدة خيارات، ولم نقدّم أي عرض رسمي حتى الآن، ورغبة المدرب ستكون الحاسمة؛ فهو صاحب الرأي الأول من الناحية الفنية”.

ويقدّم عبدالغني موسمًا جيّدًا مع أحد السعودي، بعد موسم احتراف في فيريا البرتغالي.

ولعب حسين عبدالغني -أيضًا- لنادي النصر السعودي بضع سنوات، وحَمَل شارة قيادته.

ويرغب الأهلي في تسجيل عبدالغني بقائمة الفريق لدوري أبطال آسيا، على حساب محمد عبدالشافي، قائد الفريق الحالي؛ وذلك لتوفير خانة لاعب أجنبي في خط الوسط أو الهجوم.