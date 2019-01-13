تقارير.. حسين عبد الغني يقترب بقوة من العودة إلى النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة عبد الله بترجي، اقترب من استعادة حسين عبد الغني، الظهير الأيسر لفريق أحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، عبر مصادرها، فإن رئيس الأهلي تحدَّث مع عبد الغني خلال الأيام الماضية، وأبدى اللاعب رغبته في العودة إلى ناديه الأول، ومن ثمَّ ختام مشواره فيه، مشددًا على أن الأمور المادية لن تكون عائقًا في طريق إتمام الانتقال.

وينتظر عبد الغني إرسال الإدارة الأهلاوية العرض الرسمي إلى إدارة أحد، حتى يطالبها بالموافقة عليه لرغبته في العودة إلى بيته، ولا سيما بعد علمه بموافقة جويدي على الصفقة، عقب متابعته مستويات اللاعب المخضرم في أكثر من مباراة.

وقال بترجي، رئيس الأهلي في تصريحات للصحيفة: “بابلو غويدي طلب مني التعاقد مع لاعب محلي في خانة الظهير الأيسر حتى يدعم قائمة الفريق الآسيوية والعربية، وأمامنا عدة خيارات، ولم نقدّم أي عرض رسمي حتى الآن، ورغبة المدرب ستكون الحاسمة فهو صاحب الرأي الأول من الناحية الفنية”.

ويقدّم عبدالغني موسمًا جيّدًا مع أحد السعودي بعد موسم احتراف في فيريا البرتغالي.

ولعب حسين عبدالغني -أيضًا- لنادي النصر السعودي بضع سنوات، وحَمَل شارة قيادته.

ويرغب الأهلي في تسجيل عبد الغني بقائمة الفريق لدوري أبطال آسيا، على حساب محمد عبد الشافي، قائد الفريق الحالي، وذلك لتوفير خانة لاعب أجنبي في خط الوسط أو الهجوم.