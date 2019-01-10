النادي الأهلي السعودي يجدد عقد عبدالفتاح عسيري حتى 2021 (صورة)

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد عبدالفتاح عسيري للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة.

وتم تجديد عقد عسيري مع النادي الأهلي لمدة موسمين حتى عام 2021.

وجاء تجديد عقد اللاعب بناءً على توصية من الجهاز الفني للفريق بقيادة بابلو غويدي، ونظرًا للمستويات المميزة التي يقدمها عسيري مع الأهلي.

جددت إدارة النادي #الأهلي عقد لاعب الفريق الكروي الأول عبدالفتاح عسيري لموسمين مقبلين .#فتاح_يجدد pic.twitter.com/9mPU3fouVd — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٠ يناير ٢٠١٩

وتكلفت صفقة انضمام عسيري إلى صفوف الأهلي ما يقارب الـ8 ملايين ريال، بواقع 4 ملايين في الموسم الواحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي أحد، مساء يوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.