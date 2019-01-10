النادي الأهلي السعودي يجدد عقد عبدالفتاح عسيري حتى 2021 (صورة)

النادي الأهلي السعودي يجدد عقد عبدالفتاح عسيري حتى 2021 (صورة)

المصدر: فريق التحرير

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد عبدالفتاح عسيري للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة.

وتم تجديد عقد عسيري مع النادي الأهلي لمدة موسمين حتى عام 2021.

وجاء تجديد عقد اللاعب بناءً على توصية من الجهاز الفني للفريق بقيادة بابلو غويدي، ونظرًا للمستويات المميزة التي يقدمها عسيري مع الأهلي.

وتكلفت صفقة انضمام عسيري إلى صفوف الأهلي ما يقارب الـ8 ملايين ريال، بواقع 4 ملايين في الموسم الواحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي أحد، مساء يوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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