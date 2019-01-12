ماذا قال بيتزي بعد فوز السعودية على لبنان والتأهل في كأس آسيا 2019؟

أشاد الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، بالجمهور لحرصه على مؤازرة فريقه خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة في الإمارات، حيث اعتبره الدافع الرئيس لتألق لاعبي الفريق في العُرس القاري.

وجاءت تصريحات بيتزي عقب الفوز الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره اللبناني بهدفين دون ردٍ في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة للبطولة القارية.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال بيتزي:”نشعر بالدعم والحب الكبيرين من قِبل الجماهير، وهذا -بلا شك- دافع كبير لنا في مشوارنا خلال البطولة القارية”.

وأضاف:”مباراة لبنان لم تكن سهلة في بدايتها، لكن لاعبي فريقي حاولوا منذ الدقائق الأولى الاستحواذ على مجريات اللعب، وهو ما ساهم بشكل كبير في الخروج بنقاط المباراة الثلاث”.

وأوضح:”مع مرور الوقت تصبح المباريات أكثر صعوبة، نظرًا لأن المنتخبات المنافسة تتعرف جيدًا على مستوى فريقنا، وتعمل فنيًا على ذلك، لكننا جاهزون جيدًا لكل مباراة”.

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته بالقول:”لدينا خمسة أيام مقبلة ستمكّننا من العمل على المباراة المقبلة، وجميع اللاعبين في قائمة الأخضر على أتم الجاهزية والاستعداد من أجل ذلك”.

وحقق الأخضر السعودي في وقت سابق اليوم الانتصار الثاني على التوالي في أمم آسيا ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينتزع بطاقة العبور إلى ثُمن النهائي القاري.