أهداف مباراة السعودية ولبنان.. 2-0 لـ”الأخضر” (فيديو)

سجل فهد المولد الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك لبنان، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

هدف ⚽️ فهد المولد يستغل خطأ دفاعي لبناني ويرسل صاروخية لا تصد نحو المرمى معلنا عن تقدم الأخضر! السعودية 1 – 0 لبنان#beINAFC pic.twitter.com/bCqZq95Xoy — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 12, 2019

وفي الدقيقة 67 يسجل حسين علي المقهوي الهدف الثاني للسعودية.

ويحتاج منتخب السعودية لتحقيق الفوز في مباراة اليوم؛ من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 من منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تختتم فعاليتها مطلع فبراير المقبل.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب قطر صاحب الوصافة، بينما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث دون رصيد من النقاط.

وكان منتخب السعودية حقق فوزًا عريضًا على كوريا الشمالية برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما خسر نظيره اللبناني أمام قطر بهدفين دون مقابل.

مباراة اليوم هي الأولى التي تجمع بين منتخبي السعودية ولبنان في بطولة كأس الأمم الآسيوية، فيما سبق وأن التقى المنتخبان في 9 مواجهات سابقة بمناسبات مختلفة، تمكن منتخب السعودية من تحقيق الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراتين، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.