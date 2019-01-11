أهداف مباراة الهلال والرائد 1/1 (فيديو)

تقدم محمد الشلهوب مهاجم نادي الهلال بهدف في شباك الرائد خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي في منافسات الدور الثاني من البطولة.

وسدد الشلهوب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فور استلامها معلنًا عن تقدم فريقه في الوقت الضائع.

ولم يهنأ الهلال حيث فاجأ مازن أبوشرارة لاعب الرائد الجميع وأحرز هدف التعادل قبل إطلاق صافرة النهاية وبالتحديد في الدقيقة 94.

الهلال بتعادله الرابع يستمر في صدارة الدوري برصيد 37 نقطة، والرائد يبقى في مركزه التاسع بـ22 نقطة في رصيده.