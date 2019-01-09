هل تكون مباراة الهلال والرائد هي الأخيرة لجورجي جيسوس في تدريب “الزعيم؟ (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية على أن مباراة نادي الهلال ضد الرائد، والتي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من دورى المحترفين السعودي في منافسات الدور الثاني من البطولة، قد تكون الأخيرة للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس في قيادة “الزعيم”.

وقال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان، في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء: “الإدارة حريصة بالطبع على الاستقرار، ولكن ربما بعد مباراة الرائد يرحل جيسوس وهذه معلوماتي”.

وكان نادي الهلال أعلن عن رحيل اثنين من مساعدي جيسوس عن الجهاز الفني للفريق الأول بشكل رسمي.

ورحل البرتغاليان راؤول جوسيه وميغيل كاراسكو عن الجهاز الفني للهلال، وقررا العودة للبرتغال، بعد تلقيهما عروضًا من سبورتنغ لشبونة.

وبات مستقبل جيسوس في خطر مع “الزعيم”، في ظل النتائج السلبية للفريق في المباريات الأخيرة، مما فتح الباب أمام ترشيح بعض أسماء الأشخاص لتولي المهمة في الفترة المقبلة، وأبرزهم كوزمين وزوران ماميتش.

كان جيسوس، قد أطلق من قبل تصريحات مثيرة، والتي نشرها برنامج “في المرمى” بقناة العربية.

جيسوس أكد في تصريحاته التلفزيونية أن الإقالة في الدوري السعودي أمر سهل جدًا، مستشهدًا بما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز، عندما تمت إقالته من نادي الاتحاد.

مدرب الزعيم أكد أن حقيبته جاهزة لمغادرة الهلال في أي وقت، لأنه تتم إقالة المدربين بسرعة في السعودية بعد أي خسارة.

ويدخل فريق الهلال مواجهة قوية تجمعه مع الرائد يسعى فيها الزعيم إلى اقتناص الثلاثة نقاط لمواصلة التربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقاط عن منافسيه، حيث يمتلك 36 نقطة حتى الآن، فيما يوجد فريق الرائد في المركز التاسع ويمتلك 21 نقطة.