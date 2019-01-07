مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق قد يخلف جيسوس في قيادة نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية برتغالية، على أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي روي فاريا، المدرب المساعد السابق لأندية إنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، تحسبًا لرحيل البرتغالي خورخي جيسوس.

وتحدثت الصحف البرتغالية عن خشية مسؤولي الهلال من رحيل جيسوس، كون ناديه السابق بنفيكا يبحث عن مدرب بعد إقالة مدربه روي فيتوريا.

وأوضحت الصحف، أن المدرب سبق وأن تلقى نفس العرض الهلالي في الصيف الماضي، لكن فاريا رفض العرض وقتها لارتباطه بالعمل في مانشستر يونايتد مع جوزيه مورينيو، الذي أقيل مؤخرا من تدريب “الشياطين الحمر”.

وبحسب تقارير سابقة، فإن اجتماعًا جرى بين جيسوس والهلال؛ لبحث مستقبل المدرب البالغ 64 عامًا.

وكشف مصدر مقرب من فاريا أنه كان منفتحًا على المبادرة المتجددة، موضحًا أن تعاقده مع يونايتد، الذي أُنهي بشكل أحادي الجانب في مايو، كان العائق الرئيس أمام الصفقة السابقة.