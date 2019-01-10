نادي الهلال السعودي يرفض طلب بشكتاش التركي بشأن الهولندي ريان بابل

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الهولندي ريان بابل؛ بسبب مبالغة ناديه التركي في طلباته المادية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “sevdamizbesiktas”، فإن إدارة بشكتاش طلبت من الهلاليين مبلغ 10 ملايين يورو في حين كان عرض الهلال نحو 6 ملايين يورو فقط.

اللاعب الهولندي بلغت قيمته السوقية نحو 5 ملايين يورو، ولعب مع بشكتاش منذ بداية انضمامه نحو 89 مباراة سجل فيها 29 هدفًا وصنع 12 هدفًا.

الجدير بالذكر أن اللاعب يبلغ من العمر 32 عامًا، وسبق له اللعب في أندية: أياكس الهولندي، وليفربول الإنجليزي، وقاسم باشا وبشكتاش التركيَّيْن، والعين الإماراتي، وهوفنهايم الألماني.